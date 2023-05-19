Самусенко Игнатий Прохоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самусенко Игнатий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Сафронова Марина Игнатова

Мать ребёнка: Прасковья Евсеева

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Мельниченко Ирина Игнатова

Мать ребёнка: Прасковья Евсеева

Рождение ребёнка
1888

Сын: Самусенко Илья Игнатьев

Мать ребёнка: Прасковья Евсеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Самусенко Иван Игнатьев

Мать ребёнка: Прасковья Евсеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Евсеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно
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