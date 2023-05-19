Самусенко Игнатий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Сафронова Марина Игнатова
Мать ребёнка: Прасковья Евсеева
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Мельниченко Ирина Игнатова
Мать ребёнка: Прасковья Евсеева
Рождение ребёнка
1888
Мать ребёнка: Прасковья Евсеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Прасковья Евсеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Евсеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьнин
Место жительства
Неизвестно
п. Ростовский Карасукской волости Тюкалинского уезда Тобольской губ
Смерть
Неизвестно