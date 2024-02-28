Метёлкин Евграф Игнатьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метёлкин Евграф Игнатьев

Место рождения

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

07.12.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1857

Отец: Метёлкин Игнатий Евфимов

Мать: Метёлкина Матрона Петрова

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
30.12.1888

Дочь: Татьяна Евграфова

Мать ребёнка: Метёлкина Анисья Федорова

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
28.12.1890

Дочь: Василиса Евграфова

Мать ребёнка: Метёлкина Анисья Федорова

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.02.1895

Дочь: Марина Евграфова

Мать ребёнка: Метёлкина Анисья Федорова

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
26.04.1897

Сын: Метёлкин Николай Евграфов

Мать ребёнка: Метёлкина Анисья Федорова

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метёлкина Анисья Федорова

Смерть
Неизвестно
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