Метёлкин Евграф Игнатьев
Место рождения
Дата рождения07.12.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1857
Рождение ребёнка
30.12.1888
Дочь: Татьяна Евграфова
Мать ребёнка: Метёлкина Анисья Федорова
Рождение ребёнка
28.12.1890
Дочь: Василиса Евграфова
Мать ребёнка: Метёлкина Анисья Федорова
Рождение ребёнка
07.02.1895
Дочь: Марина Евграфова
Мать ребёнка: Метёлкина Анисья Федорова
Рождение ребёнка
26.04.1897
Сын: Метёлкин Николай Евграфов
Мать ребёнка: Метёлкина Анисья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно