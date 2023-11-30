Метёлкин Игнатий Евфимов
Место рождения
Дата рождения13.12.1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1856
Мать ребёнка: Метёлкина Матрона Петрова
Рождение ребёнка
07.12.1857
Мать ребёнка: Метёлкина Матрона Петрова
Рождение
13.12.1926
Отец: Метёлкин Евфим
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Метёлкин Дмитрий Игнатьев
Мать ребёнка: Метёлкина Матрона Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно