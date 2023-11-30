Метёлкин Игнатий Евфимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Метёлкин Игнатий Евфимов

Место рождения

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

13.12.1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1856

Сын: Метёлкин Семен Игнатьев

Мать ребёнка: Метёлкина Матрона Петрова

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.12.1857

Сын: Метёлкин Евграф Игнатьев

Мать ребёнка: Метёлкина Матрона Петрова

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение
13.12.1926

Отец: Метёлкин Евфим

Мать: ?

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Метёлкин Дмитрий Игнатьев

Мать ребёнка: Метёлкина Матрона Петрова

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Метёлкина Матрона Петрова

Смерть
Неизвестно
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