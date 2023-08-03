Балабан ХУБУС Иван Лазарьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балабан ХУБУС Иван Лазарьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Около 1915 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Балабан Лазарь Николаевич

Мать: Балабан Хубус Александра Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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