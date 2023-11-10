Платовских (Катаева) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 16.08.1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Катаев Владимир
Рождение ребёнка
1920
Сын: Платовских Борис
Отец ребёнка: Платовских Михаил
Рождение ребёнка
17.08.1923
Сын: Платовских Георгий
Отец ребёнка: Платовских Михаил
Киров
Рождение ребёнка
23.01.1926
Дочь: Тамара
Отец ребёнка: Платовских Михаил
Киров
Смерть
Около 16.08.1936
Киров
Причина смерти: Простуда