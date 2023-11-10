Платовских (Катаева) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатовских (Катаева) Елена

Платовских (Катаева) Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 16.08.1936

Пол

Женский

Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Катаев Владимир

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Платовских Борис

Отец ребёнка: Платовских Михаил

Рождение ребёнка
17.08.1923

Сын: Платовских Георгий

Отец ребёнка: Платовских Михаил

Киров
Рождение ребёнка
23.01.1926

Дочь: Тамара

Отец ребёнка: Платовских Михаил

Киров
Смерть
Около 16.08.1936
Киров
Причина смерти: Простуда
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close