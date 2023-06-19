Кирикова (Федорова) Ольга Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров (1) Алексей Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху д. Олехово Фёдор Иванович Полубаров, Василий Петрович Соколов,по невесте д. Олехово кр. Василий Филаретов. Ф. и д. Зыково кр. Константин Александрович Соболев