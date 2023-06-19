Кирикова (Федорова) Ольга Денисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирикова (Федорова) Ольга Денисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федоров (1) Алексей Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириков Пётр Дмитриевич

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху д. Олехово Фёдор Иванович Полубаров, Василий Петрович Соколов,по невесте д. Олехово кр. Василий Филаретов. Ф. и д. Зыково кр. Константин Александрович Соболев
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