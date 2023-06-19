Кириков Пётр Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириков Пётр Дмитриевич

Кириков Пётр Дмитриевич

Место рождения

Рыбинский уезд Панфиловской волости д. Нечаевское

Дата рождения

1862

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

Рыбинский уезд Панфиловской волости д. Нечаевское
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кирикова Ольга Денисовна

д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху д. Олехово Фёдор Иванович Полубаров, Василий Петрович Соколов,по невесте д. Олехово кр. Василий Филаретов. Ф. и д. Зыково кр. Константин Александрович Соболев
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой 147-го пехотного Самарского полка