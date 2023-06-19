Кириков Пётр Дмитриевич
Место рожденияРыбинский уезд Панфиловской волости д. Нечаевское
Дата рождения1862
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
Рыбинский уезд Панфиловской волости д. Нечаевское
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кирикова Ольга Денисовна
д. Олехово Ярославской Губернии Рыбинского уезда
по жениху д. Олехово Фёдор Иванович Полубаров, Василий Петрович Соколов,по невесте д. Олехово кр. Василий Филаретов. Ф. и д. Зыково кр. Константин Александрович Соболев
Работа или профессия
Неизвестно
рядовой 147-го пехотного Самарского полка