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Плаксин Дементий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804

Отец: Плаксин Иван Кузьмич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Плаксин Александр Дементьевич

Мать ребёнка: Плаксина Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Плаксина Агафия Дементьевна

Мать ребёнка: Плаксина Анна Абрамовна

Рождение ребёнка
1833 или 1834

Сын: Плаксин Иван Дементьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Плаксин Пахом Дементьевич

Мать ребёнка: Плаксина Анна Абрамовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плаксина Анна Абрамовна

Смерть
Неизвестно
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