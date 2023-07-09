Плаксин Дементий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1804
Отец: Плаксин Иван Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Плаксин Александр Дементьевич
Мать ребёнка: Плаксина Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
Около 1832
Дочь: Плаксина Агафия Дементьевна
Мать ребёнка: Плаксина Анна Абрамовна
Рождение ребёнка
1833 или 1834
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Плаксин Пахом Дементьевич
Мать ребёнка: Плаксина Анна Абрамовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Плаксина Анна Абрамовна
Смерть
Неизвестно