Плаксина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плаксина Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1804 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1827

Сын: Плаксин Александр Дементьевич

Отец ребёнка: Плаксин Дементий Иванович

Рождение ребёнка
Около 1832

Дочь: Плаксина Агафия Дементьевна

Отец ребёнка: Плаксин Дементий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксин Дементий Иванович

Смерть
Неизвестно