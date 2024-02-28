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Отт (Отт) Ирэна

Место рождения

Цюрих

Дата рождения

30.01.1954

Пол

Женский

Отец

Около 1917 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954

Отец: Отт Людвиг

Мать: Отт Елена Павловна

Образование
С 1960 по 1971
Училась в музыкадбной гимназии игре на скрипке, но в 1972 году у неё пропало желание стать скрипачкой.
Образование
1973
Отец отправил дочьку во Женевскую гимназию изучать французский язык.
Образование
С 1974 по 1975
Продолжила учёбу в Париже, где сдавала экзамены, слушала лекции в Сорбонне и возобновила занятия скрипкой.
Образование
1976
Испания
Учит язык.
Образование
1977
Изучает язык, учится в филармонии, закончила секретарскую школу.
Бракосочетание
1988

Муж: не указан

Муж: журналист, работающий шеф-редактором по культуре в одному из швейцарских изданий.
Работа или профессия
После 1988
Работает секретаршей в швейцарском издательстве "Tagesanzeiger".
Место жительства
Неизвестно
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