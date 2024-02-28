Отт (Отт) Ирэна
Место рождения
Дата рождения30.01.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1954
Отец: Отт Людвиг
Мать: Отт Елена Павловна
Образование
С 1960 по 1971
Училась в музыкадбной гимназии игре на скрипке, но в 1972 году у неё пропало желание стать скрипачкой.
Образование
1973
Отец отправил дочьку во Женевскую гимназию изучать французский язык.
Образование
С 1974 по 1975
Продолжила учёбу в Париже, где сдавала экзамены, слушала лекции в Сорбонне и возобновила занятия скрипкой.
Образование
1976
Испания
Учит язык.
Образование
1977
Изучает язык, учится в филармонии, закончила секретарскую школу.
Бракосочетание
1988
Муж: журналист, работающий шеф-редактором по культуре в одному из швейцарских изданий.
Работа или профессия
После 1988
Работает секретаршей в швейцарском издательстве "Tagesanzeiger".
Место жительства
Неизвестно