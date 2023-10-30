Отт Людвиг — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отт Людвиг

Место рождения

Цюрих

Дата рождения

Около 1917

Дата смерти

После 1978

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1919 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
?.01.1947
Людвиг работал заведующим отделом по коммерческой части на химической фабрике по изготовлению парфюмов (духов), куда устроилась работать секретаршей его будущая жена Елена.
Бракосочетание
20.03.1947

Жена: Отт Елена Павловна

Рождение ребёнка
Около 1948

Дочь: Отт Александра

Мать ребёнка: Отт Елена Павловна

Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Отт Ирэна

Мать ребёнка: Отт Елена Павловна

Работа или профессия
С 1958 по 1978
Директор крупнейшего швейцарского издательства "Tagesanzaiger".
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1978
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