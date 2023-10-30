Отт Людвиг
Место рождения
Дата рожденияОколо 1917
Дата смертиПосле 1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
?.01.1947
Людвиг работал заведующим отделом по коммерческой части на химической фабрике по изготовлению парфюмов (духов), куда устроилась работать секретаршей его будущая жена Елена.
Бракосочетание
20.03.1947
Жена: Отт Елена Павловна
Рождение ребёнка
Около 1948
Дочь: Отт Александра
Мать ребёнка: Отт Елена Павловна
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Отт Ирэна
Мать ребёнка: Отт Елена Павловна
Работа или профессия
С 1958 по 1978
Директор крупнейшего швейцарского издательства "Tagesanzaiger".
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1978