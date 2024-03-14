Носков Максим Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1806
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806
Отец: Носков Алексей Иванович
Место жительства
С 1814
По РС переселены в 1815, но уже в 11.1814 встречаются в метриках Ставрополя
Место жительства
До 1814
Керамсурка, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
По РС переселены в 1815, но уже в 11.1814 встречаются в метриках Ставрополя
Рождение ребёнка
29.01.1827
Дочь: Ксения Максимовна
Рождение ребёнка
Вычислено 1830
Бракосочетание
До 12.08.1832
в метрике о крещении уже названа женой
Рождение ребёнка
Около 1833
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Анастасия Максимовна
Мать ребёнка: Носкова Ольга Григорьевна
Восприемник
28.08.1837
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василиса Дорофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838
Дочь: Александра Максимовна
Мать ребёнка: Носкова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1842
Сын: Носков Василий Максимович
Мать ребёнка: Носкова Ольга Григорьевна
Рождение ребёнка
Около 1848
Дочь: Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Носкова Ольга Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1849
год сложно разобрать