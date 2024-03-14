Носков Максим Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосков Максим Алексеевич

Носков Максим Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1806

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1806

Отец: Носков Алексей Иванович

Мать: не указана

Место жительства
С 1814
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
По РС переселены в 1815, но уже в 11.1814 встречаются в метриках Ставрополя
Место жительства
До 1814
Керамсурка, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
По РС переселены в 1815, но уже в 11.1814 встречаются в метриках Ставрополя
Рождение ребёнка
29.01.1827

Дочь: Ксения Максимовна

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1830

Сын: Носков Михаил Максимович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До 12.08.1832

Жена: Носкова Ольга Григорьевна

в метрике о крещении уже названа женой
Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Носков Фёдор Максимович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Анастасия Максимовна

Мать ребёнка: Носкова Ольга Григорьевна

Восприемник
28.08.1837
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Василиса Дорофеевна
Рождение ребёнка
Вычислено 1838

Дочь: Александра Максимовна

Мать ребёнка: Носкова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1842

Сын: Носков Василий Максимович

Мать ребёнка: Носкова Ольга Григорьевна

Рождение ребёнка
Около 1848

Дочь: Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Носкова Ольга Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1849
год сложно разобрать
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close