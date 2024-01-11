Рустямова (Мунасыпова) Махира Гильфановна
Место рожденияд.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Дата рождения1901
Дата смерти1993
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мадина Сахиевна
Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Минабира Сахиевна
Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович
Рождение ребёнка
1929
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
После 1933
д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Около 1936
Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович
Рождение ребёнка
10.08.1940
Рождение ребёнка
29.07.1946
Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович
г. Салават БАССР
Бракосочетание
Неизвестно
Деревня Ибраево, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
1993
г.Ишимбай, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай, РБ , РФ