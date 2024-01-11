Рустямова (Мунасыпова) Махира Гильфановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рустямова (Мунасыпова) Махира Гильфановна

Место рождения

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии

Дата рождения

1901

Дата смерти

1993

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1893 г.р.

Дети

1920 г.р.
1926 г.р.
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Около 1936 г.р.
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Добавил:

АЛ
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Место
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Рождение
1901

Отец: Мунасыпов Гильфан Гирфанович

Мать: Мунасыпова 2 Жена Хуснурой

д.Ибраево(Акман) Бушман-Суун-Каракипчакской волости Оренбургского уезда Оренбургской губернии
Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мадина Сахиевна

Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Минабира Сахиевна

Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
После 1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Рождение ребёнка
Около 1936

Сын: Рустямов Рауф Сахиевич

Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Ибраево, Кугарчинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.07.1946

Сын: Рустямов Фарит Сахиевич

Отец ребёнка: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

г. Салават БАССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рустямов Сахи (Сахиулла) Фаттахович

Деревня Ибраево, Кугарчинский район, Республика Башкортостан, Россия
Смерть
1993
г.Ишимбай, РБ , РФ
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
г.Ишимбай, РБ , РФ
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