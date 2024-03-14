Сорокин Фрол Игнатьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо ?.01.1848
Дата смертиПосле 16.02.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1848
Бракосочетание
27.02.1867
По невесте: крестьяне Кунеевки Арсений Павлович и Лаврентий Федорович
Восприемник
07.12.1867
Николай Лукьянович Сорокин
Рождение ребёнка
15.02.1869
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна
Восприемник
10.10.1869
Андрей Лукьянович Сорокин
Рождение ребёнка
22.07.1870
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
15.12.1879
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
02.06.1882
Дочь: Анна Фроловна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна
Восприемник
10.12.1882
Степан Фёдорович Гапшин
Рождение ребёнка
17.07.1884
Дочь: Мария Фроловна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
28.04.1887
Дочь: Александра Фроловна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна
Рождение ребёнка
04.08.1889
Дочь: Олимпиада Фроловна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна
Восприемник
08.12.1889
Николай Иванович Гапшин
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: Никонова Ксения Фроловна
Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 16.02.1920