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Сорокин Фрол Игнатьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около ?.01.1848

Дата смерти

После 16.02.1920

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.01.1848

Отец: Сорокин Игнат Яковлевич

Мать: Сорокина Гликерья Ивановна

Бракосочетание
27.02.1867

Жена: Сорокина Агафья Григорьевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
По невесте: крестьяне Кунеевки Арсений Павлович и Лаврентий Федорович
Восприемник
07.12.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Николай Лукьянович Сорокин
Рождение ребёнка
15.02.1869

Сын: Сорокин Семён Фролович

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
10.10.1869
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Андрей Лукьянович Сорокин
Рождение ребёнка
22.07.1870

Сын: Сорокин Михаил Фролович

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1879

Сын: Сорокин Николай Фролович

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.06.1882

Дочь: Анна Фроловна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
10.12.1882
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Степан Фёдорович Гапшин
Рождение ребёнка
17.07.1884

Дочь: Мария Фроловна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.04.1887

Дочь: Александра Фроловна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна

Рождение ребёнка
04.08.1889

Дочь: Олимпиада Фроловна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
08.12.1889
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Николай Иванович Гапшин
Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: Никонова Ксения Фроловна

Мать ребёнка: Сорокина Агафья Григорьевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 16.02.1920
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