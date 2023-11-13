Сорокина Агафья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти03.10.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.02.1867
Тольятти, Тольятти, Самарская область
По невесте: крестьяне Кунеевки Арсений Павлович и Лаврентий Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1869
Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
22.07.1870
Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
15.12.1879
Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
Около 1883
Дочь: Анна Фроловна
Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1884
Дочь: Мария Фроловна
Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
28.04.1887
Дочь: Александра Фроловна
Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
04.08.1889
Дочь: Олимпиада Фроловна
Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич
Рождение ребёнка
02.02.1891
Дочь: Никонова Ксения Фроловна
Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.10.1904
Причина смерти: чахотка
Похороны
05.10.1904
Кладбище: Васильевское