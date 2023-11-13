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Сорокина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

03.10.1904

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.02.1867

Муж: Сорокин Фрол Игнатьевич

Тольятти, Тольятти, Самарская область
По невесте: крестьяне Кунеевки Арсений Павлович и Лаврентий Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1869

Сын: Сорокин Семён Фролович

Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
22.07.1870

Сын: Сорокин Михаил Фролович

Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
15.12.1879

Сын: Сорокин Николай Фролович

Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1883

Дочь: Анна Фроловна

Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1884

Дочь: Мария Фроловна

Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич

Рождение ребёнка
28.04.1887

Дочь: Александра Фроловна

Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич

Рождение ребёнка
04.08.1889

Дочь: Олимпиада Фроловна

Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич

Рождение ребёнка
02.02.1891

Дочь: Никонова Ксения Фроловна

Отец ребёнка: Сорокин Фрол Игнатьевич

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
03.10.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: чахотка
Похороны
05.10.1904
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Кладбище: Васильевское
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