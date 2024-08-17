Могилёва (Сосновская) Елизавета Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Могилёва (Сосновская) Елизавета Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

После 1909

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сосновский Алексей Матвеевич

Мать: Сосновская (Шароглазова) Елизавета Никитична

Бракосочетание
10.11.1878 ст.

Муж: Могилёв Михаил Матвеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
08.09.1883 ст.

Дочь: (Могилёва) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
30.09.1888 ст.

Дочь: (Могилёва) Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Агафонова (Могилёва) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич

Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.

Сын: Могилёв Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.

Сын: Могилёв Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
10.02.1904 ст.

Дочь: Могилёва Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
После 1909
"Весь Иркутск" 1909г. Звездная от Набережной до поля Правая сторона: - Ж.Д. больница ------ Александровская ---- - Могилевой Елизаветы Алексеев.

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