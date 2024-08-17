Могилёва (Сосновская) Елизавета Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиПосле 1909
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Бракосочетание
10.11.1878 ст.
Рождение ребёнка
08.09.1883 ст.
Дочь: (Могилёва) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
30.09.1888 ст.
Дочь: (Могилёва) Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Агафонова (Могилёва) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
21.10.1897 ст.
Сын: Могилёв Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
22.02.1903 ст.
Сын: Могилёв Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич
Рождение ребёнка
10.02.1904 ст.
Дочь: Могилёва Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Могилёв Михаил Матвеевич
Смерть
После 1909
"Весь Иркутск" 1909г. Звездная от Набережной до поля Правая сторона: - Ж.Д. больница ------ Александровская ---- - Могилевой Елизаветы Алексеев.