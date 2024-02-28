Булатов Иван Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиС 1854 по 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Булатов Евсей Ильич
ГАПК. № 111. Опись 1. Дело 2907. Л.10об -11
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Булатова Агафья Ефимовна
ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2883. Л. 327об
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: Булатова Агафья Ефимовна
ГАСО Ф. 111. Оп.1. Д. 2883. Л. 326об-328об.
Смерть
С 1854 по 1858
ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2883. Л. 327об