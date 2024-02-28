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Булатов Иван Евсеевич

Место рождения

Ежево, Красноуфимский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

С 1854 по 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Булатов Евсей Ильич

Мать: Урманова Екатерина Петровна

Ежево, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАПК. № 111. Опись 1. Дело 2907. Л.10об -11
Рождение ребёнка
1831

Сын: Булатов Павел Иванович

Мать ребёнка: Булатова Агафья Ефимовна

Ежево, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2883. Л. 327об
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Булатов Василий Иванович

Мать ребёнка: Булатова Агафья Ефимовна

Ежево, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАСО Ф. 111. Оп.1. Д. 2883. Л. 326об-328об.
Смерть
С 1854 по 1858
Ежево, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
ГАПК. Ф. 111. Оп. 1. Д. 2883. Л. 327об
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