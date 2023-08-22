(Зыкова) Татьяна Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.12.1894
Дочь: Зыкова Евгения Дормидонтовна
Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Зыкова Мария Дормидонтовна
Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович
Рождение ребёнка
16.07.1904
Дочь: Марина Дормидонтовна
Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович
Рождение ребёнка
24.10.1913
Сын: Зыков Дмитрий Дормидонтович
Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно