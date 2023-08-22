(Зыкова) Татьяна Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зыкова) Татьяна Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.12.1894

Дочь: Зыкова Евгения Дормидонтовна

Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1898

Дочь: Зыкова Мария Дормидонтовна

Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович

Рождение ребёнка
1899

Сын: Зыков Иван Дормидонтович

Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович

Рождение ребёнка
16.07.1904

Дочь: Марина Дормидонтовна

Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович

Жербатиха, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
24.10.1913

Сын: Зыков Дмитрий Дормидонтович

Отец ребёнка: Зыков Дормидонт Ефимович

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков Дормидонт Ефимович

Смерть
Неизвестно
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