Татьяна Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
02.04.1839 ст.
Рождение ребёнка
18.08.1846 ст.
Сын: Данилов Данильичев Фрол Никитович
Отец ребёнка: Данильичев Краснов Никита Данилович
Рождение ребёнка
1851
Сын: Данилин Данильичев Моисей Никитович
Отец ребёнка: Данильичев Краснов Никита Данилович
Смерть
Неизвестно