Татьяна Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
02.04.1839 ст.

Муж: Данильичев Краснов Никита Данилович

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1846 ст.

Сын: Данилов Данильичев Фрол Никитович

Отец ребёнка: Данильичев Краснов Никита Данилович

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Данилин Данильичев Моисей Никитович

Отец ребёнка: Данильичев Краснов Никита Данилович

Смерть
Неизвестно

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