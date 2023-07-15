Данильичев Краснов Никита Данилович
Место рождения
Дата рождения24.05.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1814 ст.
Отец: Краснов Данил Семенович
Мать: Екатерина Ивановна
Бракосочетание
02.04.1839 ст.
Жена: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
18.08.1846 ст.
Сын: Данилов Данильичев Фрол Никитович
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Рождение ребёнка
1851
Сын: Данилин Данильичев Моисей Никитович
Мать ребёнка: Татьяна Филипповна
Смерть
Неизвестно