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Данильичев Краснов Никита Данилович

Место рождения

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

24.05.1814 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1814 ст.

Отец: Краснов Данил Семенович

Мать: Екатерина Ивановна

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
02.04.1839 ст.

Жена: Татьяна Филипповна

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.08.1846 ст.

Сын: Данилов Данильичев Фрол Никитович

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Комаровка, Карсунский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Данилин Данильичев Моисей Никитович

Мать ребёнка: Татьяна Филипповна

Смерть
Неизвестно

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