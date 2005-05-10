Лоза Валентина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоза Валентина Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1928

Дата смерти

10.05.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.08.1953

Сын: Лоза Виктор Иванович

Отец ребёнка: Лоза Иван Петрович

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
10.05.2005
Большая Речка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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