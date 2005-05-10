Лоза Валентина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1928
Дата смерти10.05.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.08.1953
Сын: Лоза Виктор Иванович
Отец ребёнка: Лоза Иван Петрович
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
10.05.2005
Большая Речка, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия