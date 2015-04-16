Лоза Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения18.08.1953
Дата смерти16.04.2015
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1953
Отец: Лоза Иван Петрович
Мать: Лоза Валентина Федоровна
Бракосочетание
27.12.1975
Рождение ребёнка
13.09.1976
Дочь: Алферова Алена Викторовна
Мать ребёнка: Лоза Екатерина Георгиевна
Рождение ребёнка
19.12.1978
Сын: Лоза Иван Викторович
Мать ребёнка: Лоза Екатерина Георгиевна
Смерть
16.04.2015