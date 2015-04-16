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Лоза Виктор Иванович

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Место рождения

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

18.08.1953

Дата смерти

16.04.2015

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1953

Отец: Лоза Иван Петрович

Мать: Лоза Валентина Федоровна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
27.12.1975

Жена: Лоза Екатерина Георгиевна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
13.09.1976

Дочь: Алферова Алена Викторовна

Мать ребёнка: Лоза Екатерина Георгиевна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
19.12.1978

Сын: Лоза Иван Викторович

Мать ребёнка: Лоза Екатерина Георгиевна

Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
Смерть
16.04.2015
Каменск, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия
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