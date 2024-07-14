Кошкина Дарья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1845
Сын: Кошкин Андрей Евстафьевич
Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Кошкин Дмитрий Евстафьевич
Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Агриппина ?Евстафиевна
Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович
Смерть
Неизвестно