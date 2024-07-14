Кошкина Дарья Михайловна 1819 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкина Дарья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Евстафий Иванович

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Кошкин Петр Евстафиевич

Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Кошкин Андрей Евстафьевич

Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович

Рождение ребёнка
1846

Сын: Кошкин Иван Евстафиевич

Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Кошкин Дмитрий Евстафьевич

Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Агриппина ?Евстафиевна

Отец ребёнка: Кошкин Евстафий Иванович

Смерть
Неизвестно

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