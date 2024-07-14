Кошкин Иван Евстафиевич
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Кошкин Евстафий Иванович
Мать: Кошкина Дарья Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкина Александра Ивановна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
27.04.1871
Сын: Николай Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
19.05.1872
Сын: Павел Иванович
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
09.06.1873
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1881
Дочь: Кошкина Олимпиада Ивановна
Мать ребёнка: Агриппина Михайловна
Смерть
Неизвестно