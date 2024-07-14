Кошкин Иван Евстафиевич 1846 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошкин Иван Евстафиевич

Место рождения

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кошкин Евстафий Иванович

Мать: Кошкина Дарья Михайловна

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкина Александра Ивановна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
27.04.1871

Сын: Николай Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
19.05.1872

Сын: Павел Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Рождение ребёнка
09.06.1873

Сын: Кошкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
15.07.1881

Дочь: Кошкина Олимпиада Ивановна

Мать ребёнка: Агриппина Михайловна

Опалихи, Костромской уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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