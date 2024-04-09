Ярмушевич леонид маркович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ярмушевич Марко Иванович
Мать: Ярмушевич Мария Петровна
Рождение ребёнка
27.04.1951
Сын: Ярмушевич Анатолий Леонидович
Мать ребёнка: Черноокая Агафья Денисовна
Рождение ребёнка
21.08.1956
Сын: Белорусова Наталья Леониловна
Мать ребёнка: Черноокая Агафья Денисовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно