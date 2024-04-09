Ярмушевич леонид маркович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярмушевич леонид маркович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ярмушевич Марко Иванович

Мать: Ярмушевич Мария Петровна

Рождение ребёнка
27.04.1951

Сын: Ярмушевич Анатолий Леонидович

Мать ребёнка: Черноокая Агафья Денисовна

Рождение ребёнка
21.08.1956

Сын: Белорусова Наталья Леониловна

Мать ребёнка: Черноокая Агафья Денисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черноокая Агафья Денисовна

Смерть
Неизвестно
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