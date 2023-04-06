Козлова (Зоркова) Василиса
Место рождения
Дата рождения1759
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Зорковъ Гаврила
Рождение ребёнка
14.08.1784
Дочь: Козлова Васса
Отец ребёнка: Козловъ Сергей
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Козлова Федосья
Отец ребёнка: Козловъ Сергей
Рождение ребёнка
21.10.1800
Сын: Козловъ Ларионъ
Отец ребёнка: Козловъ Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Козловъ Сергей