Козлова (Зоркова) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлова (Зоркова) Василиса

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Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1759

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Зорковъ Гаврила

Мать: Зоркова Прасковья Еремеева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.08.1784

Дочь: Козлова Васса

Отец ребёнка: Козловъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Козлова Федосья

Отец ребёнка: Козловъ Сергей

Рождение ребёнка
21.10.1800

Сын: Козловъ Ларионъ

Отец ребёнка: Козловъ Сергей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козловъ Сергей

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