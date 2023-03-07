Зорковъ Гаврила
Место рождения
Дата рождения1723
Дата смерти20.12.1796
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723
Отец: Зорковъ Афонасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Сын: Зорковъ Якимъ
Мать ребёнка: Зоркова Прасковья Еремеева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Сентюрина Прасковья
Мать ребёнка: Зоркова Прасковья Еремеева
Рождение ребёнка
1757
Дочь: Федосья
Мать ребёнка: Зоркова Прасковья Еремеева
Рождение ребёнка
1759
Дочь: Козлова Василиса
Мать ребёнка: Зоркова Прасковья Еремеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.12.1796
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан