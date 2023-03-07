Зорковъ Гаврила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗорковъ Гаврила

Зорковъ Гаврила

avatar

Место рождения

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1723

Дата смерти

20.12.1796

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1723

Отец: Зорковъ Афонасий

Мать: не указана

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1747

Сын: Зорковъ Якимъ

Мать ребёнка: Зоркова Прасковья Еремеева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1754

Дочь: Сентюрина Прасковья

Мать ребёнка: Зоркова Прасковья Еремеева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1757

Дочь: Федосья

Мать ребёнка: Зоркова Прасковья Еремеева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1759

Дочь: Козлова Василиса

Мать ребёнка: Зоркова Прасковья Еремеева

Белый Ключ, Сурский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зоркова Прасковья Еремеева

Смерть
20.12.1796
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close