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Илья Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Иван Тимофеевич

Мать: Дарья Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Александра Ильинична

Мать ребёнка: Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
1867

Дочь: Евдокия Ильинична

Мать ребёнка: Прасковья Анисимовна

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Наталья Ильинична

Мать ребёнка: Прасковья Анисимовна

Смерть
Неизвестно

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