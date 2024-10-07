Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Иван Тимофеевич
Мать: Дарья Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Парфентьево, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Александра Ильинична
Мать ребёнка: Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
1867
Дочь: Евдокия Ильинична
Мать ребёнка: Прасковья Анисимовна
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Наталья Ильинична
Мать ребёнка: Прасковья Анисимовна
Смерть
Неизвестно