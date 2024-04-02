Нужная (Лихацкая) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1769 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.
Рождение ребёнка
1792 ст.
Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1792 ст.
Дочь: Васса Никитична
Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович
Рождение ребёнка
01.09.1795
Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1797 ст.
Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1803 ст.
Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1803 ст.
Дочь: Нужная Пелагея Никитична
Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1804 ст.
Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1806 ст.
Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно