Нужная (Лихацкая) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНужная (Лихацкая) Евдокия Ивановна

Нужная (Лихацкая) Евдокия Ивановна

Место рождения

Гороховатка, Харківська область

Дата рождения

1769 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769 ст.

Отец: Лихацкий Иван Павлович

Мать: Лихацкая Екатерина Петровна

Гороховатка, Харківська область
Рождение ребёнка
1792 ст.

Сын: Нужный Панас Никотович

Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1792 ст.

Дочь: Васса Никитична

Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1795

Сын: Нужный Семён Никитович

Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1797 ст.

Сын: Нужный Иван Никитович

Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1803 ст.

Сын: Нужный Харитон Никитович

Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1803 ст.

Дочь: Нужная Пелагея Никитична

Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1804 ст.

Сын: Нужный Гордей Никитович

Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1806 ст.

Сын: Нужный Степан Никитович

Отец ребёнка: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нужный Никита Михайлович

Радьковка, Купянский уезд, Харьковская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close