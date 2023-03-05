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Кузьма Ананьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ананий Парфеньев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Марфа Кузьмина

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Кузьмина

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Аникита Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1853

Сын: Григорий Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Рождение ребёнка
1855

Сын: Ефим Кузьмин

Мать ребёнка: Агафья Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Иванова

Место жительства
Неизвестно
Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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