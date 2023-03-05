Кузьма Ананьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ананий Парфеньев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Марфа Кузьмина
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Кузьмина
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Аникита Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Григорий Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ефим Кузьмин
Мать ребёнка: Агафья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агафья Иванова
Место жительства
Неизвестно
Гузеево, Лесной муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно