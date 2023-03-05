Татьяна Кузьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Кузьмина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1810 г.р.

Мать

1822 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Кузьма Ананьев

Мать: Агафья Иванова

Смерть
Неизвестно
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