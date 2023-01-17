Малых (Гудкова) Параскева Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых (Гудкова) Параскева Яковлевна

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Место рождения

Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Гудков Яков

Мать: не указана

Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.11.1858

Муж: Малых Григорий Федотович

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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