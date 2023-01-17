Малых (Гудкова) Параскева Яковлевна
Место рожденияБогородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Гудков Яков
Мать: не указана
Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
22.11.1858
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно