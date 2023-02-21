Гудков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1858
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Малых Параскева Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
До 1858
Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя