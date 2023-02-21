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Гудков Яков

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1858

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Малых Параскева Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гудков Давид Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Смерть
До 1858
Богородицкое, село, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
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