Иван Андрианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Андрианович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

1736 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: Андриан Сергеев

Мать: Праскева Гаврилова

Смерть
Неизвестно
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