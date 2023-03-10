Дроздова (Филиппова) Евдокия Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздова (Филиппова) Евдокия Никитична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1766

Дата смерти

20.03.1853

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1766

Отец: Филиппов Никита Афанасьевич

Мать: Филиппова Домника Прокопьевна

Бракосочетание
10.01.1782

Муж: Дроздов Михаил Фёдорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
26.12.1782

Сын: Дроздов Василий (Филарет)

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Сергиевская Ольга Михаилова

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Дроздов Никита Михайлович

Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович

Смерть
20.03.1853
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад, Российская империя
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