Дроздова (Филиппова) Евдокия Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1766
Дата смерти20.03.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1766
Бракосочетание
10.01.1782
Рождение ребёнка
26.12.1782
Сын: Дроздов Василий (Филарет)
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Сергиевская Ольга Михаилова
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Богоявленская Агриппина (Аграфена) Михаиловна
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович
Рождение ребёнка
1799
Сын: Дроздов Никита Михайлович
Отец ребёнка: Дроздов Михаил Фёдорович
Смерть
20.03.1853
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Троице-Сергиева лавра, Сергиев Посад, Российская империя