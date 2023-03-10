Дроздов Никита Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смерти01.06.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Фаворская Клавдия Никитична
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1832
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
23.06.1835
Дочь: Казанская Ольга Никитична
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
20.03.1838
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна
Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Надежда Никитична
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цветкова Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей Зачатьевской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей
Смерть
01.06.1839