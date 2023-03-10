Дроздов Никита Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дроздов Никита Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

01.06.1839

Пол

Мужской

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Дроздов Михаил Фёдорович

Мать: Дроздова Евдокия Никитична

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Фаворская Клавдия Никитична

Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Дроздов Василий Никитич

Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Дроздов Иоанн Никитич

Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
23.06.1835

Дочь: Казанская Ольга Никитична

Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
20.03.1838

Сын: Дроздов Николай Никитич

Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна

Коломна, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Надежда Никитична

Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цветкова Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Дроздова Анна Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дроздова Анна Ксенофонтовна

Работа или профессия
Неизвестно
протоиерей
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей Зачатьевской церкви.
Работа или профессия
Неизвестно
Протоиерей
Смерть
01.06.1839
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