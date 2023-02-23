(Земцова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Земцова) Пелагея Васильевна

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Место рождения

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

Около 04.04.1897

Дата смерти

26.11.1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

1917 г.р.
До 1936 г.р.
1936 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.04.1897

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1916

Муж: Каргин- Нечаев Федор Степанович

Рождение ребёнка
05.10.1917

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Нечаев Александр Федорович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1936

Сын: Нечаев Иван Федорович

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Федоровна

Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович

Смерть
26.11.1975
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