(Земцова) Пелагея Васильевна
Место рождениядеревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Дата рожденияОколо 04.04.1897
Дата смерти26.11.1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 04.04.1897
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Болдасьево, Барановская волость, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
Бракосочетание
09.?.1916
Рождение ребёнка
05.10.1917
Дочь: Анастасия Федоровна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович
Рождение ребёнка
1936
Сын: Нечаев Александр Федорович
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
До 1936
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Федоровна
Отец ребёнка: Каргин- Нечаев Федор Степанович
Смерть
26.11.1975