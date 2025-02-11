Нечаев Ашхабад Иван Федорович 29.08.1920 — найти родственников по фамилии на Familio

Нечаев Ашхабад Иван Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 29.08.1920

умер Неизвестно

Мать
(Земцова) Пелагея ВасильевнаОколо 04.04.1897 г.р.
Отец
Каргин-Нечаев Федор Уч. Вов Степанович13.04.1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1920

Отец: Каргин-Нечаев Федор Уч. Вов Степанович

Мать: (Земцова) Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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