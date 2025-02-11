Нечаев Ашхабад Иван Федорович
мужской, родился 29.08.1920
умер Неизвестно
Мать(Земцова) Пелагея ВасильевнаОколо 04.04.1897 г.р.
ОтецКаргин-Нечаев Федор Уч. Вов Степанович13.04.1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1920
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно