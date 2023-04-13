Педан Климентий Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смерти10.03.1883
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Педан Никита Иванович
Рождение ребёнка
1857
Сын: Педан Виссарион Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1862
Сын: Педан Николай Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1863
Сын: Педан Савелий Климентьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
До 1863
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1883
Причина смерти: старость