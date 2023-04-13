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Педан Климентий Никитич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

10.03.1883

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Педан Никита Иванович

Мать: Педан Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Педан Виссарион Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1862

Сын: Педан Николай Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Педан Савелий Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
До 1863

Сын: Педан Иван Климентьевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.03.1883
Причина смерти: старость
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