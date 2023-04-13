Педан Никита Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Педан Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Педан Иван Никитич
Мать ребёнка: Педан Елизавета Григорьевна
Рождение ребёнка
21.01.1832
Дочь: Евдокия Никитична
Мать ребёнка: Педан Елизавета Григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно