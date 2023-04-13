Педан Никита Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Педан Никита Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1823

Сын: Педан Климентий Никитич

Мать ребёнка: Педан Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
1828

Сын: Педан Иван Никитич

Мать ребёнка: Педан Елизавета Григорьевна

Рождение ребёнка
21.01.1832

Дочь: Евдокия Никитична

Мать ребёнка: Педан Елизавета Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Педан Елизавета Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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