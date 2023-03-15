Седоченков Никита Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1831 ст.
Дата смерти26.01.1904 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
ЖенаНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831 ст.
Отец: Седоченков Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Романова Анна Никитина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седоченков Афанасий Никитин
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
26.01.1904 ст.
Причина смерти: от старости