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Седоченков Никита Андреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1831 ст.

Дата смерти

26.01.1904 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1831 ст.

Отец: Седоченков Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седоченков Федор Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Романова Анна Никитина

Мать ребёнка: не указана

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седоченков Афанасий Никитин

Мать ребёнка: не указана

Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
26.01.1904 ст.
Красное Михайлово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Причина смерти: от старости
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