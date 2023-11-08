Калягина Анна Аникеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Калягина Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Калягин Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Калягина Варвара Яковлевна
Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Калягина Дарья Яковлевна
Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Калягина Марфа Яковлевна
Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович
Смерть
Неизвестно