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Калягина Анна Аникеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Калягина Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Калягин Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Калягина Варвара Яковлевна

Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Калягина Дарья Яковлевна

Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Калягина Марфа Яковлевна

Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Калягин Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович

Рождение ребёнка
1858

Сын: Калягин Егор Яковлевич

Отец ребёнка: Калягин Яков Максимович

Смерть
Неизвестно
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