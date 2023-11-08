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Калягин Яков Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Калягин Максим Петрович

Мать: Калягина Марфа Дмитриевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Калягина Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Калягина Анна Аникеевна

Рождение ребёнка
1847

Сын: Калягин Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Калягина Анна Аникеевна

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Калягина Варвара Яковлевна

Мать ребёнка: Калягина Анна Аникеевна

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Калягина Дарья Яковлевна

Мать ребёнка: Калягина Анна Аникеевна

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Калягина Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Калягина Анна Аникеевна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Калягин Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Калягина Анна Аникеевна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Калягин Егор Яковлевич

Мать ребёнка: Калягина Анна Аникеевна

Смерть
Неизвестно
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