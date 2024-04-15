Кузнецов Викул Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1854
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Савельевна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Кузнецов Григорий Викулович
Мать ребёнка: Кузнецова Анна Савельевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно