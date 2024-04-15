Кузнецов Викул Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Викул Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Кузнецов Евдоким Иванович

Мать: Кузнецова Катерина Васильевна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Кузнецов Павел Викулович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Савельевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Кузнецов Григорий Викулович

Мать ребёнка: Кузнецова Анна Савельевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Анна Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Редкая, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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