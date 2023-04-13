Переверзева Евдокия Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смерти18.05.1918
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1885
Дочь: Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Переверзев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
21.01.1887
Сын: Переверзев Максим Алексеевич
Отец ребёнка: Переверзев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
19.06.1889
Сын: Переверзев Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Переверзев Алексей Николаевич
Рождение ребёнка
03.11.1891
Сын: Переверзев Георгий Алексеевич
Отец ребёнка: Переверзев Алексей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.1918
Причина смерти: инсульт