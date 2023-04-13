Переверзева Евдокия Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переверзева Евдокия Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

18.05.1918

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1885

Дочь: Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Переверзев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
21.01.1887

Сын: Переверзев Максим Алексеевич

Отец ребёнка: Переверзев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
19.06.1889

Сын: Переверзев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Переверзев Алексей Николаевич

Рождение ребёнка
03.11.1891

Сын: Переверзев Георгий Алексеевич

Отец ребёнка: Переверзев Алексей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переверзев Алексей Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.05.1918
Причина смерти: инсульт
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