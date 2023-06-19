Переверзев Максим Алексеевич
Место рождения
Дата рождения21.01.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887
Бракосочетание
27.07.1918
Рождение ребёнка
17.09.1919
Дочь: Людмила Максимовна
Мать ребёнка: Переверзева Капиталина Тимофеевна
Рождение ребёнка
10.06.1921
Сын: Переверзев Павел Максимович
Мать ребёнка: Переверзева Капиталина Тимофеевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно