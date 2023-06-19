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Переверзев Максим Алексеевич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

21.01.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1887

Отец: Переверзев Алексей Николаевич

Мать: Переверзева Евдокия Евдокимовна

Бракосочетание
27.07.1918

Жена: Переверзева Капиталина Тимофеевна

Рождение ребёнка
17.09.1919

Дочь: Людмила Максимовна

Мать ребёнка: Переверзева Капиталина Тимофеевна

Рождение ребёнка
10.06.1921

Сын: Переверзев Павел Максимович

Мать ребёнка: Переверзева Капиталина Тимофеевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно