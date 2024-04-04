Рыжова Акинина Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова Акинина Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1867 ст.

Сын: Рыжов Вассарион Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#73
Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.

Сын: Рыжов Василий Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#73
Рождение ребёнка
05.08.1873 ст.

Сын: Рыжов Дометий Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#239
Рождение ребёнка
28.10.1875 ст.

Дочь: Матрона Андреевнна

Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#298
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.

Сын: Рыжов Афанасий Андреевич

Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#361
Рождение ребёнка
20.05.1879 ст.

Дочь: Елена Андреевна

Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#9
Рождение ребёнка
22.03.1882 ст.

Дочь: Мария Андреевна

Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович

Свертнево, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#43
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Андрей Папанович

Смерть
Неизвестно
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