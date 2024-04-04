Рыжова Акинина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
18.05.1867 ст.
Сын: Рыжов Вассарион Андреевич
Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#73
Рождение ребёнка
20.02.1871 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#73
Рождение ребёнка
05.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#239
Рождение ребёнка
28.10.1875 ст.
Дочь: Матрона Андреевнна
Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#298
Рождение ребёнка
01.02.1877 ст.
Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#361
Рождение ребёнка
20.05.1879 ст.
Дочь: Елена Андреевна
Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#9
Рождение ребёнка
22.03.1882 ст.
Дочь: Мария Андреевна
Отец ребёнка: Рыжов Андрей Папанович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421899#43
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно