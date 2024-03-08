Борискина (Кузьмичева) Домна Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кускин Самуил Антонович
Рождение ребёнка
02.04.1891 ст.
Дочь: Борискина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Борискин Николай Григорьевич
Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.08.1892
Сын: Борискин Лавр (Лаврентий) Николаевич
Отец ребёнка: Борискин Николай Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно