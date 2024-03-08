Борискина (Кузьмичева) Домна Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борискина (Кузьмичева) Домна Самойловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кускин Самуил Антонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.04.1891 ст.

Дочь: Борискина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Борискин Николай Григорьевич

Салтыково, Земетчинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
14.08.1892

Сын: Борискин Лавр (Лаврентий) Николаевич

Отец ребёнка: Борискин Николай Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борискин Николай Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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