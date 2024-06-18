Новожилов Павел Васильевич
Место рожденияТрутнево
Дата рождения1877
Дата смерти28.07.1936
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Новожилов Василий Васильевич
Мать: не указана
Трутнево
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1923
Дочь: (Киселёва (Новожилова)) Павлина Павловна
Мать ребёнка: (Новожилова (Яшина)) Александра Акиндиновна
Трутнево
Смерть
28.07.1936