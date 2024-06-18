Новожилов Павел Васильевич 1877 — найти родственников по фамилии на Familio
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Новожилов Павел Васильевич

Место рождения

Трутнево

Дата рождения

1877

Дата смерти

28.07.1936

Пол

Мужской

Добавил:

ОД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Новожилов Василий Васильевич

Мать: не указана

Трутнево
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Новожилова (Яшина)) Александра Акиндиновна

Рождение ребёнка
12.06.1923

Дочь: (Киселёва (Новожилова)) Павлина Павловна

Мать ребёнка: (Новожилова (Яшина)) Александра Акиндиновна

Трутнево
Смерть
28.07.1936

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