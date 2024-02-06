Макрушина Секлетинья Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.04.1907
Дата смерти07.02.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.04.1936
Дочь: Максимова Галина Терентьевна
Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович
Рождение ребёнка
24.06.1938
Сын: Макрушин Василий Терентьевич
Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович
Рождение ребёнка
31.07.1940
Дочь: Пьянзина Александра Терентьевна
Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович
Рождение ребёнка
05.09.1943
Сын: Макрушин Иван Терентьевич
Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович
Рождение ребёнка
1946
Сын: Макрушин Михаил Терентьевич
Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Макрушина Людмила Терентьевна
Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макрушин Ульян Терентьевич
Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович
Смерть
07.02.1985