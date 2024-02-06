Макрушина Секлетинья Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макрушина Секлетинья Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1907

Дата смерти

07.02.1985

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.04.1936

Дочь: Максимова Галина Терентьевна

Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович

Рождение ребёнка
24.06.1938

Сын: Макрушин Василий Терентьевич

Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович

Рождение ребёнка
31.07.1940

Дочь: Пьянзина Александра Терентьевна

Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович

Рождение ребёнка
05.09.1943

Сын: Макрушин Иван Терентьевич

Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович

Рождение ребёнка
1946

Сын: Макрушин Михаил Терентьевич

Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Макрушина Людмила Терентьевна

Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макрушин Ульян Терентьевич

Отец ребёнка: Макрушин Терентий Филатович

Смерть
07.02.1985
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